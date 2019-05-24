Осужденный по делу Шакро Молодого генерал СКР вышел по УДО

Денис Никандров получил срок за взятку в полмиллиона долларов

Бывший первый заместитель начальника Главного следственного управления СКР по Москве Денис Никандров отпущен на свободу. Районной суд Нижнего Тагила удовлетворил его ходатайство об УДО.

По словам представителя суда, руководство колонии, где отбывал наказание фигурант дела Шакро Молодого, охарактеризовало его с положительной стороны, а прокурор не возражал против условно-досрочного освобождения. Денис Никандров будет освобожден из колонии как только решение суда вступит в силу, пишет ТАСС.

Денис Никандров был задержан сотрудниками ФСБ 19 июля 2016 года. Вместе с ним задержали начальника управления собственной безопасности СКР Михаила Максименко и его заместителя Александра Ламонова. Всем было предъявлено обвинение в получении взятки в размере 500 тысяч долларов за освобождение криминального авторитета Александра Кочуйкова по кличке "Итальянец", который считается приближенным "вора в законе" Захария Калашова (Шакро Молодого).

В августе Мосгорсуд приговорил Дениса Никандрова к 5,5 года колонии строго режима за получение взятки. Также суд лишил его звания генерал-майора юстиции, но не стал назначать штраф в виде дополнительного наказания. В октябре Верховный суд смягчил ему условия содержания — со строго режима на общий.