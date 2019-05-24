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Осужденный по делу Шакро Молодого генерал СКР вышел по УДО

14:35
  • пятница
  • 24 мая 2019

Денис Никандров получил срок за взятку в полмиллиона долларов

Бывший первый заместитель начальника Главного следственного управления СКР по Москве Денис Никандров отпущен на свободу. Районной суд Нижнего Тагила удовлетворил его ходатайство об УДО.

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По словам представителя суда, руководство колонии, где отбывал наказание фигурант дела Шакро Молодого, охарактеризовало его с положительной стороны, а прокурор не возражал против условно-досрочного освобождения. Денис Никандров будет освобожден из колонии как только решение суда вступит в силу, пишет ТАСС.

Денис Никандров был задержан сотрудниками ФСБ 19 июля 2016 года. Вместе с ним задержали начальника управления собственной безопасности СКР Михаила Максименко и его заместителя Александра Ламонова. Всем было предъявлено обвинение в получении взятки в размере 500 тысяч долларов за освобождение криминального авторитета Александра Кочуйкова по кличке "Итальянец", который считается приближенным "вора в законе" Захария Калашова (Шакро Молодого).

В августе Мосгорсуд приговорил Дениса Никандрова к 5,5 года колонии строго режима за получение взятки. Также суд лишил его звания генерал-майора юстиции, но не стал назначать штраф в виде дополнительного наказания. В октябре Верховный суд смягчил ему условия содержания — со строго режима на общий.

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