Самец редкого волка поселился в Московском зоопарке

Его привезли из Берлина

В Московском зоопарке новый постоялец — гривистый волк по имени Фалькао. Привезли его из Германии и он точно станет любимцем публики, передает "ТВ Центр".

Дорогу хищник перенёс отлично и на новом месте уже освоился. 5-летний самец составит компанию трёхгодовалой волчице Эмилии. Пара явно поладила. Гривистые волки обитают в Латинской Америке, из-за своего необычного вида часто становятся жертвами браконьеров. Так что в природе эти животные встречаются редко и занесены в Красную книгу.