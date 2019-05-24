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Самец редкого волка поселился в Московском зоопарке

15:47
  • пятница
  • 24 мая 2019

Его привезли из Берлина

В Московском зоопарке новый постоялец — гривистый волк по имени Фалькао. Привезли его из Германии и он точно станет любимцем публики, передает "ТВ Центр".

Дорогу хищник перенёс отлично и на новом месте уже освоился. 5-летний самец составит компанию трёхгодовалой волчице Эмилии. Пара явно поладила. Гривистые волки обитают в Латинской Америке, из-за своего необычного вида часто становятся жертвами браконьеров. Так что в природе эти животные встречаются редко и занесены в Красную книгу.

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