Путин сделал неожиданный подарок патриарху Кириллу

Предстоятель Русской православной церкви в пятницу отмечает тезоименитство

Владимир Путин провёл встречу с патриархом Кириллом, передает "ТВ Центр". Президент поздравил предстоятеля Русской православной церкви с тезоименитством - днём памяти его святого покровителя равноапостольного Кирилла.

Он вручил патриарху букет белых роз, поблагодарил за вклад в укрепление Русской православной церкви и всей России.

"Хочу поздравить Вас с праздником тезоименитства! Поблагодарить за совместную работу по укреплению страны, само собой, за Ваш вклад в укрепление РПЦ, а значит и за укрепление всей нашей страны, всей России, спасибо Вам большое. Есть только одно пожелание - ваши ближайшие сотрудники не хотят вам это говорить, но я скажу: нужно график свой корректировать в сторону разгрузки", - сказал Путин.

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