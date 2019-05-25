"Его перемещали по площадке в кресле-каталке": режиссер о последнем фильме Василия Степанова

Наталья Веревкина увидела в актере не шизофреника, а милого человека

Актриса и режиссер Наталья Веревкина рассказала ТВЦ.RU о работе и дружбе с актером-затворником Василием Степановым, который бесплатно снялся в ее фильме "Кто следующий, мечтатели?".

Несколько лет назад звезда "Обитаемого острова", который в последнее время не появляется на публике и почти не снимается в кино, согласился сыграть одну из главных ролей в дебютном фильме Натальи Веревкиной. "Нам нужен был герой на роль Петра Николаевича, - рассказала режиссер о знакомстве с актером. - Мы думали, кого бы, грубо говоря, поизвестнее найти. Мой продюсер совершенно случайно увидела статью о Василии Степанове и о том, что он нигде не снимается. Я написала ему письмо, ответа не было. Потом меня пригласили на телевидение на передачу с Васей. Я ему предложила эту роль, и он согласился".

Василий Степанов, как и другие актеры, согласился сниматься бесплатно. Руководство города Вольска предоставило Веревкиной 350 тысяч рублей, но эти деньги в основном пошли на цветокоррекцию и на работу звукорежиссера. По словам режиссера, Степанова, вероятно, заинтересовал сюжет фильма, в котором рассказывается о танцоре-калеке, решившем вернуться на сцену после страшной аварии.

Изначально Василий Степанов должен был играть в ленте одну из главных ролей. "Он справлялся с первой ролью, и мы не собирались его менять", - отметила Наталья Веревкина. Однако в 2017 году актер выпал из окна, якобы пытаясь достаться выбежавшую из квартиры кошку. Василий сломал руку и ногу.

"Конечно, нам не хотелось от него отказываться - он звезда, красивый и хороший, - вспоминает тот непростой момент Веревкина. - Мы с Васей очень подружились, он сказал, что хочет у меня сниматься. Поэтому мы решили оставить его в фильме. Мы заменили героя, а для него прописали два эпизода. Фильм от этого только выиграл. Когда он вышел из больницы, мы все чудесно сняли, никаких проблем у нас не было. Он всегда приходил вовремя, всегда был подготовлен, замечательно сыграл. По съемочной площадке его перемещали в кресле-каталке, его катал брат Максим".

Наша собеседница опровергла слова Кирилла Чибисова, который раньше работал со Степановым. Тот заявил, что история с падением из окна была пиар-акцией, организованной знакомой актера. "Он выпадал из окна, ничего это не пиар", - заявила Веревкина.

"Кто следующий, мечтатели?" стал последним фильмом, в котором на сегодняшний день снялся Степанов. Наталья Веревкина поддерживает связь с братом затворника, но не знает, чем сейчас занимается актер. По ее словам, Василий какое-то время отдыхал за городом.

Говоря об актерском таланте Степанова, режиссер отметила большое значение роли, выбранной артистом. "Про любого актера можно сказать, что он где-то лучше, где-то хуже в зависимости от того, насколько правильно он подобран по амплуа. У меня к Васе нет никаких претензий: все, что от него требовалось, он сделал. Я много слышала о нем различных мнений. Лично меня все устроило. Незначительная картавость, может, у него и есть, но в общем-то он нормально произносит все буквы и слова. Это абсолютно добрый, милый парень, очень общительный, немножко застенчивый. Мы с ним хорошо общались, остались друзьями. Так случилось, что он в одночасье стал звездой, но не совсем, видимо, был готов к этому. Может быть, он уже и не рад этому, а его все дергают…" – сказала Наталья Веревкина ТВЦ.RU.

Как сообщалось ранее, основатель интернет-проекта по заказу артистов Кирилл Чибисов рассказал, что проблемы с психикой у Степанова начались после домогательств со стороны одного известного режиссера и после неудачного романа с девушкой. "У него случилась глубочайшая депрессия, мама возила его по гадалкам, ясновидящим, знахаркам, - поведал он. - Но особого эффекта не было - приступы возникали все чаще, он находился в тяжелейшей депрессии. Например, мог днями просто лежать на кровати и апатично смотреть в одну точку".

Поклонники Василия Степанова надеются, что он справится с болезнью и вернется к нормальной жизни. "Пусть сама мать-вселенная встанет на вашу защиту", "Поверьте в себя", "Василий, вы невероятный", "Вы лучший!" – такие комментарии чуть ли не ежедневно появляются на странице актера в Instagram.