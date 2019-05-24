Захарова предложила вручить расплакавшейся Мэй "Оскар"

Глава кабмина уйдет в отставку 7 июня

В МИД России прокомментировали отставку лидера Консервативной партии Терезы Мэй. Объявляя о своем решении, британский политик расплакалась. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова с иронией отреагировала на эти новости.

"Оскар", — лаконично написала она. Захарова также отметила, что "June ends May (июнь сменяет май)". На английском фамилия премьера пишется так же, как и месяц май, передает URA.RU.

В пятницу Тереза Мэй сообщила, что уйдет с поста лидера Консервативной партии 7 июня. При этом она продолжит выполнять обязанности главы правительства, пока ей не найдут замену в партии. Причиной стали разногласия с однопартийцами из-за условий сделки по Brexit.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что премьерство Мэй приходится на весьма непростой период в отношениях Москвы и Лондона.

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