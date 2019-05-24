Страшному гулу из Индийского океана нашли объяснение

Он появился за шесть месяцев

Ученые обнаружили источник загадочного шума в Индийском океане.

Оказывается, пугающие звуки издавал подводный вулкан, расположенный медли Мадагаскаром и восточным побережьем Африки. Гул зафиксировали сейсмологи по всему миру.

Местные жители на протяжении года испытывали небольшие подземные толчки – оказывается, это было не землетрясение, а рождался новый подводный вулкан. Эксперты уверены, что еще полгода назад активного подводного вулкана не было.

Как результат - остров Майотта сдвинулся на несколько сантиметров на юго-восток, пишет Live Science.