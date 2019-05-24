Песков не смог вспомнить заслуги Терезы Мэй

Период ее премьерства пришелся на непростой период отношений Москвы и Лондона

Кремль отреагировал на отставку Терезы Мэй. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не смог вспомнить, какой вклад британский премьер сделала в отношения Москвы и Лондона.

"К сожалению, сейчас навскидку не могу вспомнить какие-то вехи, связанные с вкладом в развитие двусторонних отношений между Россией и Великобританией. Скорее, наоборот, премьерство госпожи Мэй приходится на весьма и весьма непростой период в наших двусторонних отношениях", - приводит слова представителя Кремля агентство РИА Новости.

Тереза Мэй в пятницу объявила об отставке. Пост лидера Консервативной партии и премьер-министра она покинет 7 июня. Причиной стали разногласия с однопартийцами из-за условий сделки по Brexit. Объявляя об отствке, Мэй не смогла сдержать слез.

Новый лидер консерваторов и премьер Великобритании будет избран до середины июля. При этом эксперты не ждут улучшения отношений Москвы и Лондона после ухода с Мэй.