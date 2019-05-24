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На Земле такого не встретишь: уникальный феномен зафиксирован на Марсе

15:48
  • пятница
  • 24 мая 2019

Быстро перемещающиеся дюны озадачили специалистов

У Марса и Земли есть много общего. Однако даже одинаковые природные процессы могут проходить на двух планетах по-разному. Так, ученые Аризонского университета (США) обнаружили на Красной планете относительно быстрое перемещение песчаных дюн. Причем оно происходит в условиях разреженной атмосферы.

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Эксперты выбрали для исследования 54 дюнных поля, которые охватывают 495 отдельных дюны высотой от двух до 120 метров. Они проанализировали их изображения, которые были сделаны с помощью камеры HiRISE на космическом аппарате Mars Reconnaissance Orbiter с орбиты планеты в течение периода от двух до пяти марсианских лет (примерно от четырех до десяти земных лет). Была создана карта объемов песка и скорости миграции дюн.

Выяснилось, что средняя скорость миграции дюн в форме полумесяца составила всего полметра в год. Это примерно в 50 раз медленнее, чем у самых быстрых дюн на нашей планете. При этом из всех песчаных областей движение дюн оказалось самым сильным в трех местах. Это Большой Сирт, горная цепь Hellespontus Montes, а также приполярные песчаные массивы Олимпия и Abalos Undae. Об этом сообщает сайт Science Alert.

Это были равнины с высоким альбедо. Они были заполнены яркой пылью и сильно отражали солнечный свет, а также нагревали воздух. Тем самым, они создавали локальные конвекционные потоки, перемещавшие песок.

Интересно, что на Земле на скорость передвижения дюн могут влиять такие факторы, как грунтовые воды у поверхности, а также растительный покров. Они замедляют движение песка.

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