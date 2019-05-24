Настоящая королева: жену Зеленского сравнили с Кейт Миддлтон

Первая леди Незалежной привела украинцев в восторг

На политическом олимпе на одну красавицу стало больше – 20 мая в него ворвалась ранее никому неизвестная Елена Зеленская. Скромная уроженка Кривого Рога покорила своей простотой и изысканным вкусом.

Украинцы в восторге, что им досталась такая красавица, которая выигрышно смотрится на фоне других первых леди, а в иной раз способна составить конкуренцию таким законодательницам моды как Мелания Трамп или Мехрибан Алиева.

"В США была Жаклин Кеннеди (супруга 35-го президента США Джона Кеннеди – прим.ред.), а теперь настало время Украины. Елена Зеленская - наша икона стиля и законодательница моды))", - описали свою фаворитку жители Незалежной. (Орфография и пунктуация здесь и далее сохранены – прим.ред.)

Другие, не обращая внимания на политический срой на Украине, нарекли Зеленскую королевой. И тут же в ход пошло сравнение с британской монаршей семьей – Кейт Миддлтон, Меган Маркл и другими ее членами.

"Раньше наблюдали за Кэйт Миддлтон, а теперь у нас свой диамант очень приятно, что в Украине теперь достойные представители. Несмотря на ваши переживания вы очень достойны звания Первой Леди, и президент у нас самый лучший. Пусть у вас все получится", - пишут украинцы в Instagram.

После того, как Елена Еленская закрыла свою старую страницу в Instagram с архивными фотографиями и завела официальную, посыпались восторженные комментарии и слова поддержки семье новоиспеченного президента. Некоторым показалось этого мало, и они начали создавать девичьи фан-страницы в социальных сетях.

"Смотрю как вы друг друга поддерживаете в сложные моменты и минуты радости, и слезы наворачиваются. Сложно Вам будет обоим, слишком все прогнило! Моя семья Вам двоим благодарна за эту жертву, и мы в Вас верим) Желаю не потерять друг друга", - пишут пользователи социальных сетей.

Владимир и Елена Зеленские родились, жили и учились в Кривом Роге на Украине, но познакомились только после окончания школы. Пара поженилась в 2003 году, у них родились двое детей – дочь Александра и сын Кирилл.

Видео: редкие фотографии семьи Зеленских