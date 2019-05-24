Экс-возлюбленного Началовой призвали пощадить ее дочь и родителей

Хоккеист Фролов не зарыл топор войны из-за квартиры

Певица и модель Алена Кравец призвала хоккеиста Александра Фролова, который с 2011 по 2016 годы состоял в отношениях с Юлией Началовой, отказаться от претензий на недвижимость умершей певицы.

Как пишут "Дни.ру" Александр Фролов, выступающий за корейский клуб "Дэмен Киллер Уэйлс", намерен судиться с наследниками Началовой, среди которых ее 12-летняя дочь Вера. Напомним, Фролов судился с Началовой из-за квартиры, которую певице подарил футболист Евгений Алдонин, состоявший с ней в браке с 2006 по 2011 год. Фролов и Началова проживали в этой квартире, а затем хоккеист, с его слов, выкупил у нее часть имущества за 20 миллионов рублей.

Алена Кравец назвала "вакханалией" этот спор за квадратные метры. "Будь мужиком! – обратилась она к Фролову. - Откажись от этих тяжб, пожалей дочку Юли и ее старых родителей. Хотя бы в память о тех пяти годах любви, что у вас были. Что для тебя, с многомиллионными контрактами, эти деньги - ерунда! Сохрани свое лицо, покажи благородство, оставь все Верочке Алдониной и живи дальше. Юле очень больно смотреть сверху на все, что происходит на земле после ее смерти. Я сама переживала расставание с мужем и знаю, как важно всем сохранить лицо, не упасть в грязь".

Ранее сообщалось, что первый муж Началовой певец Дмитрий Ланской увез свою семью из России.

Юлия Началова скончалась 16 марта в результате острой сердечной недостаточности, которая наступила из-за отека легких и мозга. Ей было 38 лет.