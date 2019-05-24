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Москву накроет 30-градусная жара

16:19
  • пятница
  • 24 мая 2019

Последние дни мая будут очень теплыми

На следующей неделе жителей столичного региона ожидает по-настоящему летняя погода. В последних числах мая температура поднимется до 30 градусов, что более характерно для июля.

При этом в понедельник, 27 мая, будет еще относительно прохладно – днем не более 20 градусов, ночью – 10-12. Но уже со вторника столбики термометров будут расти. 28 мая потеплеет до 24 градусов, а к 30-31 мая – еще на несколько градусов, сообщают "Метеоновости".

Ранее ТВЦ.Ru сообщал, что продолжительность лета в российской столице увеличилась на две-три недели за последние 19 лет. Это связано с тем, что выросла годовая температура в целом – смена сезонов происходит быстрее.

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