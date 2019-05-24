Сияющий от счастья Брэд Питт развеял слухи о своей болезни

Он вдоволь повеселился с Леонардо Ди Каприо

Представитель Брэда Питта опроверг слухи о плохом самочувствии актера и заявил, что тот давно не был так счастлив, как сейчас.

Пресс-секретарь Питта сказал Gossip Cop, что его начальник чувствует себя замечательно, он много улыбается и хорошо проводит время. Голливудская звезда выглядит счастливым и здоровым на красной дорожке на Каннском кинофестивале, подчеркнул собеседник издания.

На фестивале в Каннах Брэд Питт вовсю раздает автографы и интервью. В частности, он делится впечатлениями о работе с Леонардо Ди Каприо, вместе с которым они снялись в фильме Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде". "Мы здорово посмеялись на съемках. Какое же облегчение знать, что на противоположной стороне стола сидит лучший из лучших и играет вместе с тобой. У нас одинаковые ориентиры, наш профессиональный путь начался примерно в одно и то же время. Есть, что вспомнить, над чем посмеяться", - рассказал Брэд Питт.

Ранее появилось сообщение о том, что Питт заболел и сильно похудел на фоне изнурительного развода с Анджелиной Джоли. "Он трудится без перерыва, а ночи проводит в скульптурной студии или читает сценарии. В такой обстановке легко потерять счет времени и забыть о еде. Он также увлекся вейпингом, который подавляет аппетит", - заявил National Enquirer некий друг актера.

Незадолго до того осведомленный источник сообщил, что бывшие супруги решили оставить в прошлом все разногласия: "Они знают, что им нужно жить дальше. Драмы больше нет. Вся пыль осела. Как и раньше, они сфокусированы в первую очередь на благе своих детей". После этого СМИ объявили о том, что Питт и Джоли помирились.

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