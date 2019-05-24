Гурцкая увидела в БДСМ-вечеринке провал системы воспитания

Она призвала выяснить причины такой формы протеста

Председатель комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства, артистка Диана Гурцкая прокомментировала БДСМ-вечеринку в одной из школ Владивостока. Она призвала не считать это лишь проявлением хулиганства.

Гурцкая полагает, что наказать подростков и учителей — самое простое. Она призвала разобраться, почему "свойственный юности дух бунтарства и протеста" принял такую форму. Однако для нее очевидно, что случившееся стало свидетельством провала воспитательной работы в школе.

"Что этим хотели показать дети? Почему они объединились такой жуткой формой? Здесь требуется серьезная работа социальных педагогов и психологов с детьми и семьями. Души неокрепшие, их надо защитить и предохранить от проблем в будущем", - сказала Гурцкая в интервью порталу "Взгляд".

Видео с вечеринки в одной из школ Владивостока появилось в интернете в пятницу. Полуголые школьники устроили перед зданием танцы с фаерами. Многие из них были в одежде для БДСМ, а одна из выпускниц облачилась в полицейскую форму. По данным "Говорит Москва", за это ее уже привлекли к административной ответственности.

Вечеринка школьников вызвала неоднозначную реакцию общества. Директор школы после случившегося решила уволиться. По данным СМИ, полиция начала проверку учебного заведения.

Видео: Танец полуголых школьников во Владивостоке