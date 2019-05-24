Против Порошенко завели дело о махинациях на $300 млн

Это уже третье уголовное дело в отношении экс-президента

На Украине возбудили очередное уголовное в отношении Петра Порошенко. Бывшего украинского лидера обвиняют в легализации преступных доходов на сумму 300 миллионов долларов при продаже завода "Кузня на Рыбальском".

Как сообщил бывший замглавы администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов, расследование ведет Государственное бюро расследований (ГБР) Украины.

Порошенко легализовал средства через офшорные компании, заключив несуществующую сделку за счет украденных у украинской армии средств, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Портнова.

Это уже третье уголовное дело, заведенное в отношении экс-главы государства. В среду антикоррупционная прокуратура Украины обвинила Порошенко в незаконном обогащении и превышении должностных полномочий при распределении должностей в "Центрэнерго".

Ранее бывший президент стал фигурантом уголовного дела о госизмене. Поводом послужил инцидент Керченском проливе.

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