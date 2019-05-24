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Против Порошенко завели дело о махинациях на $300 млн

16:58
  • пятница
  • 24 мая 2019

Это уже третье уголовное дело в отношении экс-президента

На Украине возбудили очередное уголовное в отношении Петра Порошенко. Бывшего украинского лидера обвиняют в легализации преступных доходов на сумму 300 миллионов долларов при продаже завода "Кузня на Рыбальском".

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Как сообщил бывший замглавы администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов, расследование ведет Государственное бюро расследований (ГБР) Украины.

Порошенко легализовал средства через офшорные компании, заключив несуществующую сделку за счет украденных у украинской армии средств, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Портнова.

Это уже третье уголовное дело, заведенное в отношении экс-главы государства. В среду антикоррупционная прокуратура Украины обвинила Порошенко в незаконном обогащении и превышении должностных полномочий при распределении должностей в "Центрэнерго".

Ранее бывший президент стал фигурантом уголовного дела о госизмене. Поводом послужил инцидент Керченском проливе.

Видео: украинским политикам страшно при Зеленском 

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