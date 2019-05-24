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Лобода впервые показала дочь, рожденную после романа с солистом Rammstein

16:58
  • пятница
  • 24 мая 2019

Тильде исполнился год

Певица Светлана Лобода впервые опубликовала в своем Instagram фотографию младшей дочери Тильды. Малышке исполнился один год.

Девочка появилась на свет в 2018 году. Она родилась в одной из клиник Лос-Анджелеса, в которую обычно обращаются голливудские звезды.

 

Многие поклонники певицы считают, что отцом девочки является солист легендарной немецкой рок-группы Rammstein 56-летний Тилль Линдеманн. Дочку Лобода якобы назвала в его честь.

До этого журналисты задали прямой вопрос Тиллю о его отношениях с певицей. Однако он подчеркнул, что это "тайна двух людей".

С Лободой Линдеманн познакомился в 2017 году на музыкальном фестивале в Баку. В мае 2018-го у певицы родилась дочь.

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