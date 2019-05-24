Семилетняя красавица-дочь Киркорова обзавелась ухажером

Сердце Аллы-Виктории еще свободно

Певец Филипп Киркоров сообщил о подарке, который получила его семилетняя дочь Алла-Виктория от своего первого поклонника.

Поп-король отечественной эстрады опубликовал в своем Instagram видео, на котором дочка держит в руках линейку с ее именем. Этот подарок девочка получила от своего юного ухажера по имени Федя. "У нас первая любовь! Good. Very good," - сказал певец.

Филипп Киркоров спрашивает Аллу-Викторию, влюблена ли она в Федю, на что та категорически отвечает: "Нет!" По ее словам, мальчик дерется и дергает девочек за косы, поэтому и не заслуживает ее любви.

Киркоров часто делится новостями о своих детях. Недавно, например, он с гордостью поведал о том, как его сын Мартин ударил в школе мальчика, который "что-то ляпнул про папу".