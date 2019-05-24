Минобороны рассказало о выдумках Госдепа о "химатаке" в Идлибе

В России назвали сообщения Вашингтона циничной ложью

В Министерстве обороны России прокомментировали попытки Госдепа выдумать историю про "химические атаки" в Идлибе. В оборонном ведомстве указали, что выдумки Вашингтона являются прикрытием для действий террористов.

"Единственными "источниками" и "очевидцами" в районе якобы имевшей место "химатаки", с которыми так обильно общается госдепартамент США в зоне деэскалации Идлиб, являются террористы сирийского ответвления "Аль-Каиды" из "Джабхат ан-Нусры" (обе организации запрещены в России – прим. ред.)", - говорится в сообщении Минобороны, которое есть в распоряжении ТВЦ.Ru.

В ведомстве напомнили, что армия Сирии еще в субботу, 18 мая, в одностороннем порядке полностью прекратила огонь, и не поддавались на многочисленные провокации. "Поэтому никаких "атак" 19 мая в зоне деэскалации "Идлиб" не было в принципе", - добавили в Минобороны.

В пятницу стало известно, что в Сирии российские военные отразили атаку на пункт базирования Хмеймим. Как сообщили в Минобороны, боевики выпустили четыре снаряда.