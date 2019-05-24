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Участников школьной БДСМ-вечеринки жестко наказали

18:19
  • пятница
  • 24 мая 2019

Выпускники вступили во взрослую жизнь со скандалом

Выпускницу владивостокской школы №74 оштрафовали за незаконное ношение полицейской формы во время скандальной вечеринки. 
В БДСМ-вечеринке выпускников увидели провал системы воспитания

"Девочке в полицейской форме выписали штраф за то, что она была с погонами", - рассказал радиостанции "Говорит Москва" один из учеников школы. По его словам, участнику вечеринки, который распылил огнетушитель в актовом зале, грозит исключение из школы. 

"Старшеклассники отмывали актовый зал после того, что там случилось. Естественно, учителя были в шоке, когда увидели, что актовый зал весь в порошке из огнетушителя", - отметил собеседник радиостанции.

24 мая в Сети появилось видео, на котором выпускники владивостокской школы устроили костюмированный праздник, во время которого они танцевали, жгли фаеры и распылили огнетушитель. Несколько юношей надели шорты с подтяжками на голое тело и маски с заячьими ушами, а одна из девочек - полицейскую форму с погонами. Такой маскарад журналисты и интернет-пользователи сравнили с БДСМ-вечеринкой. 

В школе проводится внутренняя проверка. Появилась новость об увольнении директора школы Галины Пугиной, однако сама женщина опровергла эту информацию: "Никуда я еще ничего не написала. Просто такое состояние, что очень сложно работать". 

Видео: скандальный маскарад во Владивостоке 
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