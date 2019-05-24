"Рукой Москвы с грязью под ногтями" в Австрии оказалась Лера Кудрявцева

Новые безумные расследования от иностранных журналистов

Политический скандал в Австрии набирает обороты. Ранее в России отметили, что ситуация вызывает смех.

Однако эксперты вряд ли могли предположить, до чего додумаются австрийские журналисты. По их мнению, в политическом кризисе в стране виновата российская актриса и телеведущая Лера Кудрявцева. На это она сама обратила внимание в своем Instagram.

"Сегодня я на первых страницах газет Австрии. Оказывается я виновата в отставке канцлера Австрии", - отметила ведущая.

По ее словам, скандальный материал появился на страницах газеты Österreich Zeitung. Она пообещала разбирательства в международном суде.

В статье автор задается вопросом, кто же именно является виновницей скандала, из-за которого в отставку подал вице-премьер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе. Он отметил, что согласно теории одного из блогеров, девушкой была именно Лера Кудрявцева, которую в газете назвали актрисой, певицей и танцовщицей. "По крайней мере, в России, согласно интернет-записям, она видная дама", - говорится в статье.

18 мая в Австрии разгорелся серьезный политический скандал. Это произошло за неделю до выборов в Европарламент после публикации немецкими СМИ видеозаписи с участием Штрахе. На кадрах было видно, что они вместе с помощником Йоханном Гуденусом встретились с некой девушкой. Она представилась якобы племянницей российского олигарха на Ибице Аленой Макаровой. Дама предложила своему собеседнику предвыборную сделку: финансовую помощь для победы на выборах в обмен на контракты.

Когда все вскрылось, Штрахе подал в отставку. При этом он подчеркнул, что девушка была гражданкой Латвии, а не России, а произошедшее оказалось спланированной акцией.

Ситуацию прокомментировала советник генерального директора МИА "Россия сегодня" Вероника Крашенинникова. По ее словам, здесь явно не было российского участия. "В какой-то момент (на видео переговоров Штрахе с "россиянкой", которое ранее попало в Сеть – прим. ред.) он спрашивает: "А почему у девушки грязь под ногтями?" Видимо, приняли это за грязную руку Москвы", - сказала эксперт.

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