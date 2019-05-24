Собянин открыл центр славянской письменности на ВДНХ

Мэр рассказал о реализации плана превратить ВДНХ в музейный город

В День славянской письменности и культуры в Москве, на ВДНХ, впервые распахнул свои двери новый тематический музей. В отреставрированном павильоне "Земледелие" разместился Центр славянской письменности "Слово". Это не только просторная и удобная площадка для демонстрации экспонатов. В специальном кинозале-лектории будут регулярно устраивать образовательные мастер-классы и дискуссии. В торжественной церемонии открытия принял участие мэр Сергей Собянин.

Дизайнер, иллюстратор Юрий Гордон показывает свое детище. Карту-роман. Путешествие кириллицы за 1200 лет ее существования еле-еле удалось уложить в полотно 3 на 5 метров. Объемное и сложное повествование о кириллице - это почти три сотни отдельных новелл. В их основе научные факты, прописи разных веков, шрифты. О языке вчерашнем и сегодняшнем.

Вместо скорописи появилось французское письмо, вот уже и советские прописи. Даже шрифт на автобусных билетах имеют ценность. О том, чем писали, на чем писали и где. На стенах, например.

Восьмиклассники сели за парты своих бабушек. Непривычно. "Нам показывали самые первые печатные книги, там вообще непонятно, что написано. Поскольку нет ни пробелом, ни знаков препинания", - рассказал ученица гимназии №1558 Анна Елистратова. Но если у детей класс с деревянными партами и перьевыми ручками вызывает любопытство, то у взрослых - ностальгию.

Открытие уникального Центра "Слово", посвященного истории, настоящему и будущему славянской письменности, приурочено ко Дню славянской письменности и культуры. Там, куда еще 10 лет назад было страшно войти, теперь так красиво, что уходить не хочется.

"Невозможно было себе представить, что это будет музей. Это здание было аварийным. Практически потерянным для города. Слава Богу, это время прошло. После долгой, трудной, кропотливой работы восстановлен самый красивый павильон ВДНХ. Павильон "Земледелие". Он сегодня сияет всеми красками, как сиял и выглядел много лет назад, когда его только построили. Знаковый объект", - отметил Собянин.

Даже дневники абсолютно реальных людей. Свидетели эпохи. В них все важно - почерк, лексика, впечатления, все дополняет историческую картину. Интерактивные экспонаты, современные технологии, дополненная реальность.

Печатный станок в той части экспозиции, что рассказывает о возникновении и развитии письменности. Еще о текстах в духовной и политической жизни, о будущем букв и судьбе устной речи. Центр "Слово" стал частью музейного города ВДНХ. И стоит в окружении отреставрированных символов СССР.

"Это и фонтаны ВДНХ, и павильоны бывших советских республик. Она продолжает жить и развиваться. Впереди тоже громадье планов. Строительство большого Экспоцентра, детского развлекательного парка, целый ряд других объектов. Так что скучать здесь не придется. Приглашаю всех на ВДНХ", - заявил мэр.

Обещают образовательные программы, мастер-классы и дискуссии на тему письменности, искусства и литературы. Билеты на интерактивные экскурсии уже раскуплены на месяц вперед.

Анастасия Мартынова, Александр Савин, Александр Медведев и Александр Голубев, "ТВ Центр", Москва.