Порошенко остался без партии имени себя

"Блок Петра Порошенко" меняет название на "Европейскую солидарность"

Главный идеолог церковного раскола на Украине Филарет отказался подписать устав новообразованной структуры во время собрания священного синода. Он также обвинил главу неканонической религиозной организации в потворстве антиукраинским силам. Набирает обороты и политический конфликт. Депутаты Верховной Рады обжаловали в Конституционном суде решение президента о роспуске парламента. На рассмотрение этого вопроса до внеочередных выборов время есть. А пока Блок Петра Порошенко меняет название на "Европейскую солидарность", против его лидера возбудили уже третье уголовное дело

Уж вроде и вопрос с роспуском Верховной Рады окончательно решен, но противостояние нового главы государства и парламента только набирает обороты. Зеленский не может простить депутатам, что они не поддержали его законопроект о выборах. Более того, нардепы обманули лидера страны. Пообещали проголосовать "за", а потом передумали.

"Мы не только опубликуем стенограмму, но и видео, где будут высказывания всех глав фракций Рады, которые поддерживали, а потом за ночь резко поменяли мнение", - пригрозил глава администрации Зеленского Андрей Богдан.

Для Зеленского это своего рода "боевое крещение". В украинской политике обман и предательство — залог успеха и карьеры. Как заявил глава администрации президента, этот урок команда Зе уяснила. Судя по всему, остальные тоже придется усваивать на практике. Вряд ли такие тонкости описаны в детской книжке "Политика для начинающих", которую Зеленскому подарили на фестивале издательского дела.

А опыта явно не хватает. Сегодня стартовала предвыборная кампания в Раду. Согласно опросам, за партию "Слуга народа" готовы отдать голоса треть избирателей. Но проблема в том, что партия существует только на бумаге. Сети региональных организаций, способных организовать кампанию, у президента нет. И за два месяца создать ее невозможно. Несогласованность наблюдается и в самой команде Зе. Глава администрации заявляет о необходимости референдума по переговорам с Россией. Глава государства говорит, что диалога не будет. Жесткая позиция Зеленского по юго-востоку, (он выступает против автономии региона и амнистии ополченцев), вынудила лидера "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктора Медведчука отказаться от участия в переговорах по Донбассу. Огорчают наблюдателей и первые шаги украинского лидера. Новая метла по-новому не замела, констатирует немецкая Frankfurter Allgemeine.

"Новый президент Украины Владимир Зеленский в ходе своей предвыборной борьбы обещал, что не будет раздавать государственные посты своим приближенным, как это делали его предшественники. Только профессиональные качества и хорошая репутация должны решать, кто будет назначен на ту или иную должность. Но в реальности произошло совсем наоборот. Большинство из тех, кого Зеленский позвал в Киев на работу в президентскую администрацию, - его друзья детства или многолетние бизнес-партнеры, не имеющие опыта в политике", - говорится в статье.

Но это вполне может компенсировать Игорь Коломойский, у которого в подковерной политической борьбе опыт богатый. Вернувшись на Украину, он и не скрывает, что восстанавливает связи с представителями элиты. Встретился с Гройсманом, затем с Аваковым, которого называет близким другом. Намеревается вернуть "ПриватБанк" или взять с государства компенсацию деньгами. Начал создавать политическую партию.

"Вот, слышали, объявили о том, что новый проект политический создается. Это будет всеукраинский проект "Доверяй делам". Ну, то есть партия, которая представит большое количество мэров. Вы же понимаете, что после президентских выборов должна произойти перезагрузка тех проектов, которые были не успешны. Требуется объединение, более расширенное понимание идеологии. Не просто клуб по интересам. А какой-то насыщенности. Я всегда говорил, что я симпатизирую "Возрождению", - говорит Коломойский.

Коломойский, впрочем, тут же оговаривается, мол, в партии будет играть роль исключительно консультативную. Другие участники предвыборной гонки не скромничают. "Блок Петра Порошенко" намерен сменить вывеску и лидера. Украинские СМИ, ссылаясь на источники, утверждают, что партия пойдет на выборы под название "Солидарность", а возглавит ее Ирина Геращенко.

Окончательное решение будет озвучено на съезде 31 июля. Партии чтобы достойно выступить на выборах, действительно жизненно необходимо избавиться от любого упоминания Порошенко. Против бывшего президента завели уже третье уголовное дело.

Александр Огородников, Илья Титов. "ТВ Центр".