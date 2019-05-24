ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кто займет кресло премьера Великобритании

19:52
  • пятница
  • 24 мая 2019

В качестве одного из потенциальных преемников Мэй называют бывшего министра иностранных дел Бориса Джонсона

Тереза Мэй всё-таки уходит в отставку. Объявляя о своём решении, она не смогла сдержать слёз. Правда, занимать кресло британского премьер-министра и главы консерваторов Мэй будет до завершения процесса передачи власти. Нового лидера Консервативная партия обещает выбрать в течение ближайших полутора месяцев, то есть до своего ухода на летние каникулы.

Самые нелепые фото Терезы Мэй
Захарова предложила вручить расплакавшейся Мэй "Оскар"

Очередная жертва "Брекзита", который всё никак не случится. Сообщать о своей отставке, которая, по сути, политическая смерть, Тереза Мэй выходит к журналистам в костюме кровавого цвета, передает "ТВ Центр".

"В 2016 году мы дали британскому народу право голоса. Вопреки всем ожиданиям, британцы решили покинуть Евросоюз. Сегодня, как и три года назад, я уверена: в демократическом государстве, если ты предоставляешь людям выбор, необходимо выполнить их волю. Для этого я сделала все, что могла. К сожалению, я не преуспела", - сказала она.

Еще три года назад, когда Мэй возглавила правительство, многим было понятно: она - политический камикадзе. С одной стороны, жесткие требования Евросоюза, жаждущего компенсации. С другой - пожелания сторонников "Брекзита", пытающихся усидеть на двух стульях: и независимыми от Брюсселя стать, и основные преимущества члена ЕС сохранить. С третьей - протесты противников "Брекзита", считающих итоги референдума ошибкой. С Европой договориться Мэй в конечном итоге смогла, а вот с депутатами парламента от собственной партии -  нет. Одни обвиняли ее в капитуляции перед Старым Светом. Другие вообще не принимали выбранный путь. Мэй даже пошла на переговоры с главной оппозиционной партией -  лейбористами. Но попытка ни к чему не привела.

Чем старательнее Тереза Мэй искала компромисс, тем больнее ее пинали со всех сторон. Предложенная премьером сделка трижды проваливалась в парламенте. В итоге члены кабинета буквально заставили написать заявление по собственному желанию, угрожая в случае отказа уволить "по статье". Мэй только и осталось, что публично признать свой провал - срывающимся голосом, со слезами на глазах.

Один из самый неудачливых премьер-министров Великобритании. Так называют Мэй политологи. Ситуация, в которой оказалось Соединённое Королевство, требовала от нее ораторских способностей Черчилля. Но вместо этого на Даунинг-стрит десять поселилась дама без харизмы. Народного единства не прибавили и ее действия. Железной леди вторую женщину-премьера тоже не назовешь.

Консервативная партия тоже много потеряла за время ее лидерства. По всем прогнозам, на выборах в Европарламент тори сокрушительно проиграют партии "Брекзита" Найджела Фараджа.

Новости из Лондона прокомментировали в Кремле. "К сожалению, сейчас навскидку не могу вспомнить какие-то вехи, связанные с вкладом в развитие двусторонних отношений между Россией и Великобританией. Скорее, наоборот, премьерство госпожи Мэй приходится на весьма и весьма непростой период в наших двусторонних отношениях", - отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дата отставки - 7 июня. Это чтобы Дональда Трампа, у которого двумя днями ранее визит в Соединенное Королевство, встречали на высшем уровне, как договаривались. Тогда же в британском парламенте пройдет четвертое и, скорее всего, опять неудачное голосование по сделке с ЕС. Тогда же стартует и гонка за кресло премьера. Среди претендентов - Джереми Хант, министр иностранных дел.

Доминик Рааб -  экс-министр по делам Brexit. Майкл Гоув - министр по делам окружающей среды. И Борис Джонсон, экс-глава МИД. Его победу эксперты считают наиболее вероятной.

Когда консерваторы изберут себе нового лидера и он станет новым британским премьером, то столкнется, по сути, с теми же проблемами, что погубили его предшественницу. Будет крайне сложно договориться с британским парламентом.

В случае очередного провала произойти может все, что угодно, уверены политологи. Это и распад Консервативной партии, и катастрофические для нее новые досрочные парламентские выборы. И отказ от "Брекзита", который еще больше расколет общество. И даже новый референдум по отделению Шотландии.  В общем, британский сюжет все больше походит на политический триллер, а вовсе не на сказку о счастливом, богатом и независимом Королевстве.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

Главное сегодня
Тереза Мэй
Тереза Мэй
Тереза Мэй
Тереза Мэй
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.