Кто займет кресло премьера Великобритании

В качестве одного из потенциальных преемников Мэй называют бывшего министра иностранных дел Бориса Джонсона

Тереза Мэй всё-таки уходит в отставку. Объявляя о своём решении, она не смогла сдержать слёз. Правда, занимать кресло британского премьер-министра и главы консерваторов Мэй будет до завершения процесса передачи власти. Нового лидера Консервативная партия обещает выбрать в течение ближайших полутора месяцев, то есть до своего ухода на летние каникулы.

Очередная жертва "Брекзита", который всё никак не случится. Сообщать о своей отставке, которая, по сути, политическая смерть, Тереза Мэй выходит к журналистам в костюме кровавого цвета, передает "ТВ Центр".

"В 2016 году мы дали британскому народу право голоса. Вопреки всем ожиданиям, британцы решили покинуть Евросоюз. Сегодня, как и три года назад, я уверена: в демократическом государстве, если ты предоставляешь людям выбор, необходимо выполнить их волю. Для этого я сделала все, что могла. К сожалению, я не преуспела", - сказала она.

Еще три года назад, когда Мэй возглавила правительство, многим было понятно: она - политический камикадзе. С одной стороны, жесткие требования Евросоюза, жаждущего компенсации. С другой - пожелания сторонников "Брекзита", пытающихся усидеть на двух стульях: и независимыми от Брюсселя стать, и основные преимущества члена ЕС сохранить. С третьей - протесты противников "Брекзита", считающих итоги референдума ошибкой. С Европой договориться Мэй в конечном итоге смогла, а вот с депутатами парламента от собственной партии - нет. Одни обвиняли ее в капитуляции перед Старым Светом. Другие вообще не принимали выбранный путь. Мэй даже пошла на переговоры с главной оппозиционной партией - лейбористами. Но попытка ни к чему не привела.

Чем старательнее Тереза Мэй искала компромисс, тем больнее ее пинали со всех сторон. Предложенная премьером сделка трижды проваливалась в парламенте. В итоге члены кабинета буквально заставили написать заявление по собственному желанию, угрожая в случае отказа уволить "по статье". Мэй только и осталось, что публично признать свой провал - срывающимся голосом, со слезами на глазах.

Один из самый неудачливых премьер-министров Великобритании. Так называют Мэй политологи. Ситуация, в которой оказалось Соединённое Королевство, требовала от нее ораторских способностей Черчилля. Но вместо этого на Даунинг-стрит десять поселилась дама без харизмы. Народного единства не прибавили и ее действия. Железной леди вторую женщину-премьера тоже не назовешь.

Консервативная партия тоже много потеряла за время ее лидерства. По всем прогнозам, на выборах в Европарламент тори сокрушительно проиграют партии "Брекзита" Найджела Фараджа.

Новости из Лондона прокомментировали в Кремле. "К сожалению, сейчас навскидку не могу вспомнить какие-то вехи, связанные с вкладом в развитие двусторонних отношений между Россией и Великобританией. Скорее, наоборот, премьерство госпожи Мэй приходится на весьма и весьма непростой период в наших двусторонних отношениях", - отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дата отставки - 7 июня. Это чтобы Дональда Трампа, у которого двумя днями ранее визит в Соединенное Королевство, встречали на высшем уровне, как договаривались. Тогда же в британском парламенте пройдет четвертое и, скорее всего, опять неудачное голосование по сделке с ЕС. Тогда же стартует и гонка за кресло премьера. Среди претендентов - Джереми Хант, министр иностранных дел.

Доминик Рааб - экс-министр по делам Brexit. Майкл Гоув - министр по делам окружающей среды. И Борис Джонсон, экс-глава МИД. Его победу эксперты считают наиболее вероятной.

Когда консерваторы изберут себе нового лидера и он станет новым британским премьером, то столкнется, по сути, с теми же проблемами, что погубили его предшественницу. Будет крайне сложно договориться с британским парламентом.

В случае очередного провала произойти может все, что угодно, уверены политологи. Это и распад Консервативной партии, и катастрофические для нее новые досрочные парламентские выборы. И отказ от "Брекзита", который еще больше расколет общество. И даже новый референдум по отделению Шотландии. В общем, британский сюжет все больше походит на политический триллер, а вовсе не на сказку о счастливом, богатом и независимом Королевстве.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".