100 часов Зеленского: новый президент Украины показал свою "ахиллесову пяту"

Какое будущее ждет главу государства?

То, что от Зеленского хотят конкретики, понятно. До инаугурации за него говорили, в основном, советники и штаб, да и после вступления в должность он опять замолчал на два дня. Чтобы в четверг на форуме интернет-технологий на прекрасном русском категорично отвергнуть возможность переговоров с Россией. Нас он по устоявшейся в украинском политикуме привычке назвал агрессором.

Первые 100 часов Владимира Зеленского на посту президента прошли как раз в пятницу. Принимать присягу в парламент он входил в образе реформатора, который едва получив булаву, заявил о роспуске презираемой народом Верховной Рады. Избиратели ликовали. Депутаты, которых ничего смутить уже, похоже, не может, аплодировали стоя. Но недолго. После инаугурации президент встретился с главами фракций в парламенте для консультаций. Все вместе они довольно быстро договорились, что конкретно нужно поменять к дате голосования, передает "ТВ Центр".

На этой волне политического единодушия президентские правки в закон о выборах были поданы в Верховную Раду. А затем отношение к Зеленскому резко изменилось.

"Мы переходим в оппозицию к узурпатору Зеленскому. Президент, который два дня назад клялся в верности на Конституции, сегодня топчется по ней ногами", - заявил депутат Олег Ляшко.

Занимательно то, что сам Олег Ляшко днём ранее хоть и скандалил в прямом эфире в "Фейсбуке", по сути, был согласен на условия Зеленского по досрочным выборам. Впрочем, как и большинство депутатов. Однако в среду мажоритарщики голосовать показательно не пришли, президентский законопроект не стали вносить в повестку дня, а спикер рады Парубий объявил итальянскую забастовку.

В зале рассмеялись, иронично замечая, что раньше Парубий не был замечен в подобной исключительности. Но в сухом остатке – то, что Зеленскому снова показали зубы. А президент пока демонстрирует свои мечты на "Айфоруме" в Киеве. Он думает о переводе всей страны и правительства в смартфоны, через которые все будут управлять страной. Неудивительно, что даже его сторонники все более настораживаются и говорят: в первые 100 часов президент только ухудшил свое положение.

Удивляет удивление команды Зеленского, которая заранее понимая, что играть в карты предстоит с опытными шулерами, всё равно им поверила. И пока никаких ответных шагов не предпринято - старая власть наносит удары, новый президент пропускает.

Уже появилась и угроза импичмента - досрочные выборы назначены на конец июля. Спикер Рады пообещал обратиться в Конституционный суд с требованием проверить законность президентского указа. А в интернете появились две петиции, призывающие отправить нового президента в отставку. Одна требует сделать это через полгода, вторая - немедленно. За сутки ее подписало более 30 тысяч человек.

Впрочем, подписи собирают и за прямо противоположные требования. Уже есть петиция против отставки президента, за отмену петиции об отставке, за отказ от рассмотрения петиции об отставке. Началась игра петиций и игра трактовок конституции - за или против Зеленского. Сторонники президента называют его карающим мечом против Порошенко, а тот ни меча, ни открытых уголовных дел явно не боится. Спокойно общается с прессой и комментирует решение Зеленского распустить Раду.

"На сегодняшний день, к сожалению, мы видим, что Конституция не была соблюдена. Мы видим, что эта команда начала свою работу с нарушения Конституции", - заявил Порошенко.

Все это значит, что управление страной рассыпается. В отставку уходят министры. Премьер Гройсман шантажирует своим увольнением. Всем противникам президента выгодно загонять страну в кризис, ведь виноват в этом уже будет Зеленский. Но он сам до сих пор остается актером на малом экране, а не актором большой политики.

Кадровая политика, по сути, являются ахиллесова пятой Зеленского. Как таковой своей команды нет полноценной, которая может занять основные ключевые направления по управлению государством. Соответственно он вынужден опираться на различных людей, представляющих олигархические группы, представителей групп по интересам.

И это крайне опасно. Зеленский оказался в ситуации, когда внутри страны политические противники хотят его уничтожить, а внешние игроки - будь то Америка или Россия - ещё присматриваются и не доверяют. Конечно, найдутся силы, кто будет готов протянуть руку помощи, но какова будет ее цена. И заплатит не Зеленский, а в очередной раз вся Украина.

Пётр Вершинин, Елена Мекертычева, Артём Данцевич, "В центре событий", "ТВ Центр".