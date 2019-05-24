"США дошли до черты": Трамповская политика угроз надоела всему миру

Ультиматумы Вашингтона всё чаще задевают интересы и его союзников.

Экономическая травля - так Китай назвал действия США против Huawei. Дальше будет еще лучше, пообещал Вашингтон, и устами госсекретаря Майка Помпео сообщил, что США ожидают от большего числа компаний отказа от связей с китайским телекоммуникационным гигантом. И ведь откажутся - пример Ирана и европейцев весьма нагляден. Другой вопрос - как долго мир будет терпеть. Навязывание Америкой своих правил не нравится всё большему числу стран.

Американские психиатры поставили Трампу диагноз – "злокачественный нарциссизм". Врачи утверждают, что 45-ый президент США обладает всеми отличительными особенностями – антисоциальное поведение, садизм, агрессивность, паранойя, а также наличие "ощущения, что окружающие не признают его величия". И ведь действительно не поспоришь. За два года своего президентства Трамп в той или иной форме угрожал многим главам государств, постоянно требует уважения к Америке, а за неподчинение грозит ввести санкции, передает "ТВ Центр". Причём, часто Трамп произносит фразу "будет очень больно". Последние угрозы с садистским подтекстом адресованы Китаю:

"Я открыто говорю председателю Си и всем моим многочисленным друзьям в Китае, что Китаю будет очень больно, если вы не заключите сделку, потому что компании других стран будут вынуждены покинуть Китай. Слишком дорого, чтобы покупать в Китае. У вас была возможность заключить отличную сделку, она была почти заключена, и вы отступили!"

Пообещал сделать больно и сделал – объявил вне закона китайскую телекоммуникационную компанию Huawei. И это не просто производитель смартфонов, а корпорация-монстр, которая в начале мая обогнала американский Apple. Причём, Трамп поступил крайне подло, он не просто изгнал корпорацию из США, обвинив её в кибершпионаже, но и надавил на многие американские компании, связанные с информационными технологиями. В итоге китайцы остались не просто без рынка сбыта, но и без микросхем, и главное – Google больше не будет предоставлять Huawei доступ к операционной системе Android. Китайский гигант, конечно, может разработать свою операционную систему, но, во-первых, это дополнительные расходы, а во-вторых, как убедить пользователей отказаться от привычного Android?

Трамп конкурентов не терпит – и Китай его всегда раздражал, он постоянно говорит, что Поднебесная обогащается именно за счёт Америки. Вот и решил финансовые потоки перекрыть.

"Говорят, Китай нам не конкурент? Но вы посмотрите. Экономически мы восстановили Китай. Мы позволили этому случиться, наши лидеры позволили этому случиться. Но больше этого не будет. Мы никогда не позволим иностранным бюрократам попирать наш суверенитет или закрывать наши рабочие места, чего бы это ни стоило", - заявил Трамп.

Ведь именно Huawei планировал стать лидером по продажам смартфонов, поддерживающих сверхбыстрый мобильный интернет нового поколения 5G. Теперь же, если Трамп не снимет санкции с Huawei, то он не просто навредит корпорации, но и всему миру, потому что именно китайский гигант был одним из ключевых поставщиков оборудования для 5G.

Huawei действительно - это лишь предлог. На самом деле Трамп хочет, чтобы китайский дракон свернулся у его ног клубочком и пошёл на целый список уступок. Первое – прекратить требовать снятия всех тарифов, введенных Вашингтоном за последний год. Трамп считает, что всё справедливо. Второе – выполнить договорённость от 30 ноября 2018 года, тогда в Аргентине Пекин пообещал Вашингтону выправить торговый дисбаланс, закупив в США "не определенный, но очень существенный объем энергоресурсов, продукции сельского хозяйства, промышленных товаров". Но Пекнин опомнился, и решил, что прежде чем что-то покупать, необходимо провести серьёзный анализ. Трампа это раздражает.

Дестабилизация – это вообще главная тактика Трампа. Точно так же сейчас он поступает и с Турцией. Выдвигает ультиматумы. Ну не хочет Трамп, чтобы Анкара завершила сделку по покупке российских систем С-400. Ему же выгодней, чтобы Турция купила американские комплексы Patriot. А не купит – получит санкции, например, Анкару вычеркнут из программы по производству истребителей F-35 и 100 самолётов просто не отдадут, хотя Турция вложила в проект 135 миллионов долларов.

"Соединённые Штаты Америки по сравнению с тем, что они представляли из себя лет 25-30 назад, сильно сдали. И они это понимают. Они подошли к критической черте, за которой Америка уже теряет свои былые геополитические качественные преимущества", - рассуждает зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

Над маниакальным желанием Трампа управлять миром смеются даже в Америке. Политологи сходятся во мнении, что трамповская политика пустых угроз начинает надоедать, а главное – она не приносит результатов.

В общем, умение Трампа заключать сделки – похоже, всего лишь раздутый рекламный лозунг. На самом же деле он умудрился рассорить Америку даже с союзниками. И, кажется, процесс необратим. А самое печальное для Америки то, что те страны, с которыми поссорился Вашингтон, помирятся и подружатся между собой, и начнут вводить санкции уже против Америки. А она к такому повороту явно не готова.

Вера Щирова, Геннадий Свищенков, Екатерина Симанович, "В центре событий", "ТВ Центр".