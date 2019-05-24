Во французском Лионе прогремел мощный взрыв

На улице много раненых

Взрыв произошел на улице Виктора Гюго во французском Лионе. Взорвался заминированный сверток.

В результате пострадали восемь человек. Среди них восьмилетний ребенок. До этого сообщалось о шести пострадавших, передает ТАСС со ссылкой на издание Progres.

По уточненным данным взрывное устройство было спрятано в сумке с болтами и гвоздями.У пострадавших в основном ранения нижних конечностей.

В настоящий момент район вокруг места происшествия у пересечения улиц Виктора Гюго и Сала оцеплен полицией. Работают саперы.