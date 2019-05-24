ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Во французском Лионе прогремел мощный взрыв

19:30
  • пятница
  • 24 мая 2019

На улице много раненых

Взрыв произошел на улице Виктора Гюго во французском Лионе. Взорвался заминированный сверток.

В результате пострадали восемь человек. Среди них восьмилетний ребенок. До этого сообщалось о шести пострадавших, передает ТАСС со ссылкой на издание Progres.

По уточненным данным взрывное устройство было спрятано в сумке с болтами и гвоздями.У пострадавших в основном ранения нижних конечностей.

В настоящий момент район вокруг места происшествия у пересечения улиц Виктора Гюго и Сала оцеплен полицией. Работают саперы.

Главное сегодня
Взрыв во Франции
Взрыв во Франции
Во французском Лионе прогремел взрыв
Во французском Лионе прогремел взрыв
На месте взрыва во Франции
На месте взрыва во Франции
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.