Взрыв в Лионе устроил велосипедист

Его зафиксировали камеры видеонаблюдения

Полиция установила подозреваемого в организации взрыва в центре французского города Лион. Согласно данным с камер видеонаблюдения, сумку с СВУ у булочной оставил неизвестный, подъехавший туда на велосипеде.

Лицо злоумышленника было скрыто за капюшоном и темными очками. Однако прокуратура все равно смогла установить его личность, передает ТАСС. В настоящий момент на месте происшествия работают саперы. Они ищут по району еще взрывчатки.

Ранее стало известно, что расследование взрыва в Лионе ведет, в частности, антитеррористическое подразделение парижской прокуратуры. На место прибыл прокурор Парижа Реми Эйтз. А еще на месте происшествия находится глава лионской метрополии Давид Кимельфельд, а также префект региона Овернь- Рона-Альпы.

Ранее стало известно, что на улице Виктора Гюго во французском Лионе взорвался заминированный сверток. В результате пострадали десять человек. Среди них восьмилетний ребенок. Взрывное устройство было спрятано в сумке с болтами и гвоздями.