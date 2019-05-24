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Трамп раскрыл свое будущее

21:39
  • пятница
  • 24 мая 2019

Он ждет безоговорочной победы

Следующие выборы президента США закончатся победой действующего лидера Дональда Трампа. Об этом заявил сам хозяин Белого дома в разговоре с журналистом.

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"У нас уже неплохие цифры по опросам. Мне кажется, у нас уже 48% сегодня или 51%", - отметил он. При этом Трамп подчеркнул, что если СМИ будут передавать о нем соответствующую действительности информацию, то он победит с большим отрывом.

По его словам, он в таком случае наберет "70%, может быть, даже 75%". При этом Трамп считает, что он все равно выиграет выборы, даже если журналисты продолжат распространять о нем фейковые новости, сообщает "Интерфакс".

"Но если вы серьезно начнете работать хорошо, так, как и должны, то у меня, наверное, будет 70-75% поддержки только благодаря [успехам] в экономике", - подчеркнул президент США.

В апреле Трамп заявил, что издание The New York Times должно перед ним извиниться. По его словам, журналисты должны встать перед ним на колени. В феврале 2017-го он объявил журналистов врагами народа, а самыми лживыми СМИ он назвал The New York Times, а также CNN, ABC, CBS и NBC News.

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