Дочь Алсу не приехала на повторный финал шоу "Голос.Дети"

Она сама отказалась принимать в нем участие

Специальный выпуск программы "Голос. Дети" не посетила дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. Ранее она победила в проекте, но затем результаты были аннулированы в связи с выявленной автоматизированной отправкой SMS за одного из участников.

По словам ведущего шоу Дмитрия Нагиева, девочка сама решила не принимать участие в повторном финале. Таким образом в команде Светланы Лободы на сцену вышли только двое участников, сообщает ТАСС.

Ранее певица Алсу впервые прокомментировала произошедшее на шоу "Голос.Дети" с ее дочкой. По ее словам, Микелла Абрамова и другие участники шоу оказались "втянуты в какие-то игры". Более подробный комментарий исполнительница хочет дать 1 июня, в день защиты детей. Также она подчеркнула, что решение об участии в повторном финале шоу девочка примет сама.

В финал шестого сезона проекта "Голос. Дети" прошли Микелла Абрамова, Валерий Кузаков и Максим Ержан. За дочь Алсу проголосовали более 145 тысяч телезрителей. При этом многие граждане возмутились результатами голосования, решив, что Алсу и ее муж вмешались в процесс подсчета голосов.

В итоге компания Group-IB, которая провела расследование после победы дочери Алсу, установила, что за ребенка голосовали боты. После этого "Первый канал" аннулировал результаты голосования.

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Видео: что показала проверка голосования за дочь Алсу на "Голосе"