Об этом заявил лидер партии "Форум за демократию"

Одним из вероятных виновников катастрофы Boeing Малайзийских авиалиний в Донбассе в 2014 году могла быть Украина. Об этом заявил лидер голландской партии "Форум за демократию" Тьерри Бодэ.

"У меня есть сомнения относительно расследования, проводимого Совместной следственной группой. Украина является одним из возможных организаторов атаки", - приводит его слова ТАСС.

Эти заявления были сделаны во время дебатов с премьер-министром Марком Рютте, которые проходили перед выборами в Европарламент.

Ранее сообщалось, что незакрытие воздушного пространства Украиной стало основной причиной падения Boeing Малайзийских авиалиний. Именно Киев остается главной ответственной стороной в этом деле, отметил источник, знакомый с ситуацией.

Самолет компании Malaysia Airlines, который следовал из Нидерландов в Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донецком 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все погибли.

Сейчас катастрофу расследует международная группа, в которую входят специалисты из Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. Они установили, что Boeing был сбит ракетой, пущенной из ЗРК "Бук", якобы принадлежавшей 53-й зенитно-ракетной бригаде из Курска. Тем не менее, российская сторона установила, что ракета ЗРК "Бук", которая поразила Boeing, принадлежала Украине. Однако иностранные следователи не обратили внимание на эту информацию.

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