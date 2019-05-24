Дочь Алсу стала победителем повторного финала шоу "Голос.Дети"

Вместе с ней успеха добились все участники

Победителями шоу "Голос.Дети" стали все финалисты шестого сезона. Среди них и дочь Алсу Микелла Абрамова, сообщает ТАСС.

Вместе с ней победителем проекта стали Ержан Максим, Нино Чеснер, Валерий Кузаков, Рената Таирова, Роберт Багратян, Анастасия Сисаури, Михаил Григорян и Мариам Абделькадер.

Ранее стало известно, что Микелла Абрамова не приехала на спецвыпуск программы "Голос. Дети". До этого она победила в проекте, но затем результаты были аннулированы в связи с выявленной автоматизированной отправкой SMS за одного из участников.

За дочь Алсу проголосовали более 145 тысяч телезрителей. При этом многие граждане возмутились результатами голосования, решив, что родители девочки вмешались в процесс подсчета голосов.

После этого компания Group-IB, которая провела расследование после победы дочери Алсу, установила, что за ребенка голосовали боты. После этого "Первый канал" аннулировал результаты голосования.

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Видео: что показала проверка голосования за дочь Алсу на "Голосе"