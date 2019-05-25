Галкин выпустил специальное обращение после неожиданного финала шоу "Голос.Дети"

Галкин оценил поступок Эрнста в новом финале шоу "Голос.Дети"

Телеведущий Максим Галкин прокомментировал итоги повторного финала шоу "Голос.Дети". По его словам, организаторам удалось с честью выйти из скандальной ситуации.

Максим Галкин, ставший одним из инициаторов поднявшегося бунта против победы дочки Алсу, в своем Инстаграм выпустил специально обращение. Популярный шоумен заявил, что как зритель растроган и счастлив, что "Первый канал нашел такое мудрое решение". "Руководство канала достойно вышло из конфликтной ситуации", - заключил он.

Первый канал решил пересмотреть итоги финала и вечером 24 мая провел специальный выпуск программы в связи со скандалом с накруткой голосов. Как выяснила Group IB, количество проголосовавших в пользу дочки певицы Алсу Меккеллы Абрамовой увеличивалось искусственно — в том числе с помощью ботов. Ожидалось, что в новом выпуске шоу примут участие все финалисты, однако скандальная победительница выступать отказалась.

При этом Абрамова всё равно была объявлена триумфатором проекта, как и все остальные участники - Ержан Максим, Нино Чеснер, Валерий Кузаков, Рената Таирова, Роберт Багратян, Анастасия Сисаури, Михаил Григорян и Мариам Абделькадер. Все победители, как рассказал гендиректор Первого канала Константин Эрнст, получат по миллиону рублей.

Выступая в эфире шоу, Эрнст подчеркнул, что в финале 26 апреля "случилось то, чего никогда не было в этом проекте". Руководитель телеканала отметил, что в этой ситуации обманутыми оказались все: организаторы и участники шоу, их родители, а также зрители. По словам Эрнста, отменяя результаты голосования, на Первом канале хотели сказать каждому ребенку, что они не должны становиться объектами манипуляций со стороны взрослых. До каждого взрослого организаторы хотели донести, что "не стоит даже пытаться".