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"Террористический сговор": власти Франции назвали версию взрыва в Лионе

10:12
  • суббота
  • 25 мая 2019

ЧП произошло на популярной у туристов пешеходной улице

Французские власти рассматривают версию "террористического сговора" при взрыве в Лионе. Однако пока не называют произошедшее терактом. Такое заявление сделали в Минюсте страны, передает "ТВ Центр".

Взрыв прогремел накануне на популярной у туристов пешеходной улице в центре Лиона. Травмы получили 13 человек, в том числе ребёнок. По данным нашего посольства, россиян среди пострадавших нет.

Как сообщили в полиции, неизвестный подъехал на велосипеде к продуктовому магазину и оставил свёрток со взрывчаткой, начинённой металлическими элементами. Сейчас в городе усилены меры безопасности. Благодаря видео с камер наблюдения, правоохранителям удалось установить личность подозреваемого, однако его имя не разглашается в интересах следствия.

"Подозреваемый попал в поле зрения городских камер, и мы смогли вычислить его маршрут. Перекрёсток улиц Гюго и Сала, где произошёл взрыв, находится в туристической части города, на ней вечером в пятницу всегда много людей, в том числе и туристов. Взрывное устройство было не очень мощное. К счастью, ранения оказались лишь касательными и довольно лёгкими", - сообщил мэр второго округа Лиона Дени Броликье.

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