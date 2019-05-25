В Алеппо возобновили производство спортивной обуви

В освобождённом городе восстанавливают предприятия лёгкой промышленности

Сирийские военные за трое суток ликвидировали более 350 террористов. Об этом сообщили в нашем Минобороны, передает "ТВ Центр".

Ожесточённые бои шли на юге от идлибской зоны деэскалации в провинции Хама. Уничтожены шесть танков и БМП боевиков, а также около 30 пикапов с пулемётами и несколько реактивных установок залпового огня. На севере Алеппо радикалы попытались прорваться через кордоны, но в ходе перестрелки с бойцами правительственных войск были ликвидированы.

Сейчас в освобождённом городе восстанавливают предприятия лёгкой промышленности. Возобновилось производство спортивной обуви. Сирийские власти активно помогают малому бизнесу, предоставляют субсидии и льготные кредиты.

"Во время войны это производство нам пришлось бросить, мы ушли под защиту сирийской армии. Район сильно разрушен. Вы сами видите, насколько повреждены здания. Но мы стараемся всё восстановить!" - рассказал руководитель производства Махмуд Даббах.