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В Москве хлестко ответили охаявшему Крым главе Генштаба Украины

10:46
  • суббота
  • 25 мая 2019

Киев сам виноват в упадническом состоянии полуострова

Сенатор Алексей Пушков ответил раскритиковавшему Крым начальнику Генштаба Украины Руслану Хомчаку. По словам сенатора, Киев сам виноват в упадническом состоянии полуострова.

В интервью Хомчак поделился впечатлениями об отдыхе в Крыму в 2010 году. На что Пушков заметил, что к этому времени курорт почти двадцать лет был в составе независимой Украины, а Киев не вложил в развитие полуострова "ни гривны".

"Крым ничем не обязан Украине и был ее пасынком – вот что признал Хомчак", - написал Пушков на своей странице в Twitter.

Напомним, Хомчак в беседе с УНИАН пожаловался на ужасный отдых в Крыму. Он заявил, что бывал на полуострове трижды, и последняя поездка в 2010 году его "шокировала". По словам главы генштаба ВСУ,  повсеместно была реклама российской водки и изображения российского флага.

"Больше туда не поеду отдыхать", - резюмировал Хомчак.

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