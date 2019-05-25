"Не выстрелим ли мы себе в ногу?" У Зеленского признали зависимость от России

Украина не может прекратить торговлю с Россией

Украина зависит от торговли с Россией. Такое заявление прозвучало в администрации президента страны. Стабильности нет ни в экономике, ни в политике. Накануне ЦИК утвердил план проведения внеочередных парламентских выборов 21 июля. При этом решение о роспуске Верховной рады депутаты уже обжаловали в Конституционном суде.

Украина не может прекратить экономические отношения с Россией. Такое заявление в эфире украинского телевидения, сделал представитель Владимира Зеленского в правительстве страны Андрей Герус, передает "ТВ Центр".

"Если мы принимаем решения, в том числе экономические, мы должны в первую очередь думать, не выстрелим ли мы себе в ногу. Украинская продукция продолжает поставляться в Россию, и Украина получает экспортную выручку. Я за то, чтобы украинская продукция продавалась, в том числе, и в России" - заявил Герус.

Чем больше назначенные Зеленским чиновники делают заявлений, тем яснее становится – у новой команды нет внятной стратегии во внешней политике. Новый глава государства, то соглашается, то высказывает резкое "нет" переговорам с Москвой и называет ее агрессором.

"Проблема Зеленского даже не в том, что у него нет какого-то комплексного мирного плана, это можно было бы все наработать, взять на вооружения какие-то элементы мирного плана того же Медведчука, кого-то еще, привлечь международных экспертов. Проблема в том, что я не понимаю, есть ли у Зеленского, и его команды, готовность собственно продвигаться к миру", - пояснил политолог Олег Волошин.

То ли референдум, то ли опрос, который решил провести новый президент, по поводу переговоров с Россией многие эксперты называют незрелым решением. "Прежде чем спрашивать людей, нужно продемонстрировать план и стратегию. Но не показав даже примерного плана, Зеленский и его команда заговорили сразу про референдум", - возмущен политик Владимир Цыбулько.

Пока Зеленский, как представитель страны на международной арене, перекладывает ответственность за решения на людей, украинцы ждут от него исполнения предвыборных обещаний – мира и благополучия.

"75% населения, больше чем за него проголосовало, ставят приоритетом, и требуют от президента прямых переговоров и метров. У нас, любим мы Россию, не любим, есть объективная реальность, мы не можем: А – терять и не договориться, потому что это развязывает руки любому агрессору. Б - деньги должны оставаться в семье", - политик Евгений Червоненко.

А вот с деньгами на Украине дела обстоят печально, уверены эксперты. Нужны безотлагательные меры, но политики сейчас заняты другим. Выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля. Гонка стартовала. Партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" убрала из названия его фамилию и превратилась в "Европейскую Солидарность". Кличко может пойти на выборы вместе с Тимошенко.

"Мы прекрасно понимаем, что сейчас уходящая власть цепляется, всеми мыслимыми и немыслимыми способами, за свои кресла, чтобы хоть как-то через мажоритарку, хоть тушкой, хоть чучелом, влезть в новый парламент", - заявила народный депутат Украины Наталья Королевская.

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, похоже, тоже собрался вернуться в политическую жизнь Украины. Как сообщают источники, в Киев он может прилететь уже в среду.

Виктор Прокушев, ТВ Центр.