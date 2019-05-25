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"Российская угроза" вынудила НАТО принять новую стратегию

12:11
  • суббота
  • 25 мая 2019

Йенс Столтенберг заявил, что с 2014 года блок сталкивается с новыми вызовами

НАТО меняет военную стратегию в связи с "российской ядерной угрозой". Об этом заявил глава Альянса Йенс Столтенберг в интервью немецким журналистам, передает "ТВ Центр".

Он добавил, что с 2014 года блок сталкивается с новыми вызовами. Поэтому и приходится менять стратегию впервые за несколько десятилетий. Она уже готова и скоро будет представлена.

В НАТО не раз утверждали, что Москва разрабатывает планы по применению ядерного оружия. Но никаких доказательств не приводили. В Кремле заявляют, что наша страна рассматривает применение такого рода вооружений только, как способ защиты.

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