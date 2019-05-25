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Общественные кураторы оценили безопасность и качество российских дорог

12:57
  • суббота
  • 25 мая 2019

Инспекции уже прошли в Нижегородской области

Участники проекта Дорожная инспекция Общероссийского Народного Фронта совместно с представителями власти обследуют региональные трассы страны, передает "ТВ Центр".

Инспекции уже прошли в Нижегородской области. Эксперты и общественные кураторы оценили безопасность и качество дорог, а также выявили проблемы, которые возникли после зимы ямы, колейность, дефекты разметки. Принять участие в программе может любой желающий. На сайте ОНФ можно сообщить о дорогах, где проведён некачественный ремонт или есть недостатки.

"Есть, в первую очередь, приоритет, который расставлен и министерством транспорта, это в первую очередь, дороги должны быть отремонтированы и приведены в нормальное состояние с высокой интенсивностью движения общественного транспорта. Поэтому данные дороги включаются как приоритетные, первоочередные к ремонту", - сообщил координатор площадки "Безопасные и качественные дороги" ОНФ Андрей Нестеренко.

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