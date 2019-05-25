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Очевидцы раскрыли детали взрыва в Лионе

11:20
  • суббота
  • 25 мая 2019

11 человек доставлены в больницы

После взрыва во французском Лионе власти рассматривают версию о террористическом сговоре. Взрыв прогремел накануне в центре города на популярной туристической улице. Пострадали 13 человек, в том числе ребенок, передает "ТВ Центр".

Полицейская операция продолжалась в Лионе всю ночь. Но найти подозреваемого пока так и не удалось, известно, что это молодой мужчина, в очках и маске. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как около шести часов вечера он подъехал на велосипеде и оставил у входа в булочную что-то похожее на посылку. Через несколько минут раздался взрыв.

"Я шел на работу, когда услышал большой хлопок. Мы все побежали, чтобы посмотреть, что случилось, Думали, что какой-то инцидент в связи со строительными работами. Когда прибежали — увидели, что шесть человек лежат на земле все в крови. Мы попытались им помочь. Кто-то позвонил в полицию и пожарным", - рассказал очевидец.

Ранены 13 человек, в том числе ребенок. 11 пострадавших медики доставили в больницы, обнадежив, что угрозы для их жизни нет. Мощность взрыва оказалась мала, в качестве взрывчатки террорист использовал петарды и фейерверки. А потому гвозди, которыми была начинена бомба, не нанесли вреда.

"Большинство ранений было вызвано осколками стекла витрины, которая обрушилась от взрыва. Металлические предметы вызвали лишь поверхностные повреждения", - сообщил мэр второго округа Лиона Дени Бролике.

На место трагедии прибыл глава МВД Франции Кристоф Кастанер. Президент Эммануэль Макрон выразил поддержку раненым. И призвал к скорейшему раскрытию преступления. Полиция, по данным французских СМИ, уже выяснила личность преступника и смогла проследить маршрут его передвижения. Однако мотивы террориста  до сих пор остаются неизвестными.

По данным французских властей, никаких сигналов о подготовке атаки в Лионе полиция не получала.  Прокуратура Парижа уже начала следствие по статье "попытка преднамеренного убийства", расследование передано антитеррористическому подразделению.

Екатерина Выскребенцева, ТВ Центра.

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Полиция на месте взрыва в Лионе, Франция
Полиция на месте взрыва в Лионе, Франция
Полиция на месте взрыва в Лионе, Франция
Полиция на месте взрыва в Лионе, Франция
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