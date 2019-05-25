Эксперты прогнозируют рост стоимости жилья вблизи кварталов реновации

Рост стоимости квартир может составить до 30%

Рост стоимости квартир участников московской программы реновации и расположенного вблизи кварталов реновации жилья может составить до 30% от первоначальной цены, считают эксперты рынка недвижимости.

По мнению исполнительного директора фонда "Институт экономики города" Татьяны Полиди, стоимость жилья действительно вырастет. По ее словам, дома, возведенные по программе реновации, относятся к жилью комфорт-класса, что предъявляет серьезные требования к его качеству и к окружающей инфраструктуре.

"Качественные параметры ценятся. Строящиеся дома - это совершенно другой класс объектов. И на фоне общего снижения цен на рынке недвижимости в Москве реновация может не допустить дальнейшего падения стоимости жилья в городе", - подчеркнула Полиди.

По словам директора филиала рейтинговой оценочной компании "Стандарт Оценка" Дениса Алиева, влияние на стоимость жилья оказывают 14 основных факторов. Среди них: наличие грузового лифта, просторные кухни, изолированные комнаты, выходящие на разные стороны окна, наличие лоджии или балкона, квадратная форма комнат, благоустройство придомовой территории, хорошее состояние подъезда и квартиры, наличие ремонта, уровень безопасности, парковка возле дома, близкое расположение парков или зеленых зон, панорамный вид из окон, средние этажи и кирпично-монолитные дома.

Как минимум 11 факторов из 14 соблюдаются для всех квартир в домах, построенных по программе реновации. Иногда квартиры-распашонки получат не все ее участники. Монолитно-кирпичным способом будет построено 70% домов.

В качестве примера член Общественной палаты Москвы Павел Данилин привел Бабушкинский район, где в первые дома по программе реновации уже вселились жильцы.

Как член Общественной палаты, я работал в районе Бабушкинский, общался с жителями, знакомился с жилым фондом, и могу гарантировать, что в результате реновации качество жизни жителей района ощутимо улучшается. Это будет совсем другой район, и квартиры вырастут в цене. В Бабушкинском районе увеличение стоимости жилья может составить 25-35%.

Аналогичные цифры ожидаются и в других районах. Свою роль в этом сыграют благоустроенные пространства, которые появятся в районах, участвующих в программе реновации жилфонда. Объектами социальной инфраструктуры будут пользоваться не только участники масштабной программы, но и жители окрестных домов. Их интересы учитываются властями. Зеленые зоны и современные общественные пространства повысят качество жизни всех жителей района. Кроме того, запущенная в 2017 году программа реновации предусматривает и развитие транспортной доступности, что, в свою очередь, также окажет влияние на стоимость жилья.