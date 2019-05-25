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Володин призвал активнее развивать цифровую экономику

12:00
  • суббота
  • 25 мая 2019

Это позволит ускорить темы роста ВВП

В Крыму накануне, 24 мая заседал Совет по законодательному обеспечению развития цифровой экономики. Обсуждался массовый переход на электронный документо-оборот и использование электронных цифровых книжек. 

Спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что из двадцати приоритетных законопроектов принят только один. Он призвал подготовить и внести остальные на рассмотрение в нижнюю палату парламента до того, как депутаты уйдут на летние каникулы. Володин подчеркнул, что внедрение цифровой экономики позволит ускорить темпы роста ВВП.

"Президент ставит задачу выйти на уровень среднеевропейских, а это от 4% и выше. Нам обеспечить это может только цифровая экономика, использование ее во всех сегментах жизни. Надо сформировать такое правовое поле, чтобы к нам стремились приходить и развивать экономику", - отметил председатель Госдумы.

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Вячеслав Володин
Вячеслав Володин
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