Володин призвал активнее развивать цифровую экономику

Это позволит ускорить темы роста ВВП

В Крыму накануне, 24 мая заседал Совет по законодательному обеспечению развития цифровой экономики. Обсуждался массовый переход на электронный документо-оборот и использование электронных цифровых книжек.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что из двадцати приоритетных законопроектов принят только один. Он призвал подготовить и внести остальные на рассмотрение в нижнюю палату парламента до того, как депутаты уйдут на летние каникулы. Володин подчеркнул, что внедрение цифровой экономики позволит ускорить темпы роста ВВП.

"Президент ставит задачу выйти на уровень среднеевропейских, а это от 4% и выше. Нам обеспечить это может только цифровая экономика, использование ее во всех сегментах жизни. Надо сформировать такое правовое поле, чтобы к нам стремились приходить и развивать экономику", - отметил председатель Госдумы.