Бросивший Шейк Купер сделал заявление о воссоединении с Гагой

Актер мечтает снова работать с певицей

Брэдли Купер в эфире шоу Эллен Дедженерес рассказал о работе с Леди Гагой в фильме "Звезда родилась". По его словам, это было одним из самых успешных голливудских партнерств за последнее время, а их совместное выступление на "Оскаре" стало историческим.

44-летний актер и режиссер признался, что хотел бы еще раз выйти на сцену со своей звездной подругой. Он мечтает о воссоединении с Гагой.

"Было бы круто сделать что-то вроде живого чтения сценария и петь все песни, пока мы читаем сценарий, как в "Голливудском шаре" или что-то в этом роде", - сказал Купер.

Отметим, что в последнее время Купер все меньше времени уделяет семье. Если раньше он сам гулял с дочкой Леей, то теперь с малышкой возится только Ирина Шейк. Актера и модель давно не видели вместе.

Ходят слухи, что Купер бросил россиянку ради Леди Гаги. Однако эти разговоры не получили подтверждения. А представители артистов сообщили, что якобы Купер и Гага не виделись с церемонии вручения премии "Оскар".