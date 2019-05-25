Опубликованы кадры спасения афалин из горящего дельфинария в Севастополе

Двое дельфинов были в воде, буквально в десяти метрах от огня

Масштабный пожар произошел в дельфинарии в Севастополе. Огонь уничтожил крышу здания. Двое дельфинов были в воде, буквально в десяти метрах от очага пожара. Их оперативно эвакуировали.

Густой дым окутал центр Севастополя ранним утром. На набережной Корнилова загорелась кровля торговых павильонов и дельфинария, передает "ТВ Центр".

По словам работников дельфинария, пожар заметила ночная охрана. Возгорание пытались потушить своими силами с помощью огнетушителей. Но сильный ветер мгновенно перекинул огонь на соседние павильоны.

Огонь охватил более сотни квадратных метров. На ликвидацию прибыли 24 спасателя и пять пожарных машин.

"Из под кровли вырывалось пламя, создавалась угроза распространения на прилегающие сувенирные ларьки, помещения где продаётся сувенирная продукция. Определили, что создалась угроза двум дельфинам в крытом бассейне, потолок которых уже горел", - сообщил заместитель начальника главного управления МЧС России по городу Севастополь Алексей Гусев.

Огонь был в десяти метрах от животных. Спасатели и сотрудники дельфинария на тентах перенесли двух трёхсоткилограммовых афалин в открытый бассейн. Они живы.

Пламя практически полностью уничтожило крышу дельфинария и частично повредило сувенирные магазины. Пожар удалось ликвидировать, обгоревшие части кровли спасатели разобрали, чтобы избежать обрушения. Причины возгорания устанавливаются. На восстановление уйдет несколько дней, после чего дельфинарий заработает в обычном режиме.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, ТВ Центр, город герой Севастополь.