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Опубликованы кадры спасения афалин из горящего дельфинария в Севастополе

14:33
  • суббота
  • 25 мая 2019

Двое дельфинов были в воде, буквально в десяти метрах от огня

Масштабный пожар произошел в дельфинарии в Севастополе. Огонь уничтожил крышу здания. Двое дельфинов были в воде, буквально в десяти метрах от очага пожара. Их оперативно эвакуировали.

Густой дым окутал центр Севастополя ранним утром. На набережной Корнилова загорелась кровля торговых павильонов и дельфинария, передает "ТВ Центр".

По словам работников дельфинария, пожар заметила ночная охрана. Возгорание пытались потушить своими силами с помощью огнетушителей. Но сильный ветер мгновенно перекинул огонь на соседние павильоны.

Огонь охватил более сотни квадратных метров. На ликвидацию прибыли 24 спасателя и пять пожарных машин.

"Из под кровли вырывалось пламя, создавалась угроза распространения на прилегающие сувенирные ларьки, помещения где продаётся сувенирная продукция. Определили, что создалась угроза двум дельфинам в крытом бассейне, потолок которых уже горел", - сообщил заместитель начальника главного управления МЧС России по городу Севастополь Алексей Гусев.

Огонь был в десяти метрах от животных. Спасатели и сотрудники дельфинария на тентах перенесли двух трёхсоткилограммовых афалин в открытый бассейн. Они  живы.

Пламя практически полностью уничтожило крышу дельфинария и частично повредило сувенирные магазины. Пожар удалось ликвидировать, обгоревшие части кровли спасатели разобрали, чтобы избежать обрушения. Причины возгорания устанавливаются. На восстановление уйдет несколько дней, после чего дельфинарий заработает в обычном режиме.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, ТВ Центр, город герой Севастополь. 

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Возгорание дельфинария в Севастополе
Возгорание дельфинария в Севастополе
Возгорание дельфинария в Севастополе
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