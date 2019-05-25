В Германии данные частной переписки заставят передавать полиции

В случае отказа мессенджеры могут заблокировать

Власти Германии хотят обязать мессенджеры передавать данные частной переписки и звонков полиции. По сообщению немецкой прессы, этого добивается министерство внутренних дел, передает "ТВ Центр".

Оно готовит положение, которое будет обсуждаться в середине июня. Согласно документу, тесты чатов и записи разговоров должны передаваться правоохранительным органам по решению суда. Как заявлено, в целях противодействия терроризму. В случае отказа мессенджеры могут заблокировать. Успеть с принятием нового постановления хотят до конца года. К тому времени произойдёт переход на новый стандарт мобильной связи 5G. Там защита данных ещё выше, и это осложнит работу полиции.