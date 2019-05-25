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В России в честь перехода на новый формат ТВ запустили "цифровых воздушных змеев"

14:55
  • суббота
  • 25 мая 2019

Аналоговое телевидение уже отключили в 28 субъектах

В России сегодня прошла акция "Запуск цифровых воздушных змеев". Участие приняли 35 регионов страны, передает "ТВ Центр".

В небо запустили тысячи воздушных змеев с логотипами федеральных телеканалов, доступных в мультиплексах цифрового телевещания. На новый формат в этом году переходит вся страна. К этому - приурочен сегодняшний праздник.

Уже отключили аналоговое телевидение в 28 субъектах России, включая Москву и Московскую область. 3 июня на "цифру" перейдут 36 регионов. Финальная волна отключения "аналога" пройдёт 14 октября.

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Участники акции по запуску воздушных "цифровых змеев"
Участники акции по запуску воздушных "цифровых змеев"
Воздушный змей с символикой телеканала "ТВ Центр"
Воздушный змей с символикой телеканала "ТВ Центр"
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