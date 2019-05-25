В России в честь перехода на новый формат ТВ запустили "цифровых воздушных змеев"

Аналоговое телевидение уже отключили в 28 субъектах

В России сегодня прошла акция "Запуск цифровых воздушных змеев". Участие приняли 35 регионов страны, передает "ТВ Центр".

В небо запустили тысячи воздушных змеев с логотипами федеральных телеканалов, доступных в мультиплексах цифрового телевещания. На новый формат в этом году переходит вся страна. К этому - приурочен сегодняшний праздник.

Уже отключили аналоговое телевидение в 28 субъектах России, включая Москву и Московскую область. 3 июня на "цифру" перейдут 36 регионов. Финальная волна отключения "аналога" пройдёт 14 октября.