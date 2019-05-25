Конфуз Меланьи Трамп попал на видео

Юбка подвела первую леди США

Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья прилетели в Японию. Борт, который приземлился в Токио, встречали первые лица страны и журналисты.

Первая леди Америки для выхода из лайнера выбрала приталенное платье-халат с разноцветным принтом, дополнив элегантный образ черными туфлями на высоком каблуке. Однако наряд подвел Меланью. Поднявшийся ветер распахнул полы "халата", обнажив ноги жены Трампа. Первая леди явно не была готова к такому конфузу.

"В стиле Мэрилин Монро: Трамп, Меланья и японский ветер", - пошутил на своей страниц в Twitter журналист Дмитрий Смирнов, опубликовав кадры казуса.