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Москва отреагировала на решение трибунала по инциденту в Керченском проливе

14:43
  • суббота
  • 25 мая 2019

МИД России заявил, что трибунал не обладает достаточной юрисдикцией для рассмотрения таких дел

Москва будет отстаивать свою позицию по инциденту в Керченском проливе. Об этом заявили в российском МИДе в ответ на решение Международного трибунала по морскому праву, передает "ТВ Центр".

Ранее сегодня он постановил, что наша страна должна вернуть Украине корабли и освободить моряков, задержанных в ноябре прошлого года за незаконное пересечение границы. При этом прекращать их уголовное преследование необязательно. В российском Министерстве иностранных дел заявили, что трибунал не обладает достаточной юрисдикцией для рассмотрения таких дел.

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