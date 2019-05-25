Москва отреагировала на решение трибунала по инциденту в Керченском проливе

МИД России заявил, что трибунал не обладает достаточной юрисдикцией для рассмотрения таких дел

Москва будет отстаивать свою позицию по инциденту в Керченском проливе. Об этом заявили в российском МИДе в ответ на решение Международного трибунала по морскому праву, передает "ТВ Центр".

Ранее сегодня он постановил, что наша страна должна вернуть Украине корабли и освободить моряков, задержанных в ноябре прошлого года за незаконное пересечение границы. При этом прекращать их уголовное преследование необязательно. В российском Министерстве иностранных дел заявили, что трибунал не обладает достаточной юрисдикцией для рассмотрения таких дел.