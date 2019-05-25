Пугачева и Орбакайте показали нежность на людях

Кристине исполнилось 48 лет

Кристина Орбакайте отмечает день рождения. 25 мая певице исполнилось 48 лет.

Звездные родственники поздравляют артистку в Instagram. Юморист Максим Галкин оставил падчерице трогательное сообщение. "Обожаю тебя: будь счастлива, удачлива, улыбчива! Ура!" - пожелал Орбакайте шоумен.

Не осталась в стороне и Алла Пугачева. "С днем рождения, доченька", - написала Примадонна в соцсети. Кристина тут же ответила на послание. "Мамуля", - прокомментировала Орбакайте пост Пугачевой, сопроводив его смайликами-сердечками.

Проявленную на публике нежность мамы и дочери оценили поклонники звездного семейства. Народ написал, что такое отношение умиляет.

Кристина Орбакайте родилась в 1971 году. Ее отцом стал первый муж Пугачевой артист Миколас Орбакас. Кристина выросла очень талантливой - она не только поет, но и снялась уже трех десятках кинофильмов.