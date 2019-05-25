Зеленский обратился к Москве после оглашения решения трибунала ООН

Президент Украины ждет шага России

Владимир Зеленский прокомментировал решение по инциденту в Керченском проливе, которое принял Международный трибунал по морскому праву ООН. Новый президент Украины обратился к Москве, опубликовав пост в Facebook.

"Выполнение Россией приказа Международного трибунала ООН об освобождении захваченных украинских моряков и кораблей может стать первым сигналом со стороны российского руководства о реальной готовности к прекращению конфликта с Украиной", - заявил Зеленский.

Украинский лидер считает, что таким образом Москва "может сделать шаг к разблокированию переговоров и решению проблем цивилизованным способом". "Посмотрим, какой путь выберут в Кремле. Но мы очень ждем наших ребят дома!" - добавил президент.

25 мая Международный трибунал по морскому праву ООН постановил, что Россия должна вернуть Украине корабли и освободить моряков, задержанных в ноябре прошлого года за незаконное пересечение границы. При этом прекращать их уголовное преследование необязательно.