Россия сенсационно проиграла в полуфинале чемпионата мира по хоккею

Матч завершился со счетом 1:0

Российские хоккеисты, считавшиеся безоговорочными фаворитами турнира, не смогли выйти в финал чемпионата мира. Обидчиками команды Ильи Воробьёва выступила Финляндия.

Матч, прошедший на стадионе имени Ондрея Непелы в Братиславе, завершился со счетом 1:0. Единственную шайбу в ворота Андрея Василевского на 51-й минуте забросил Марко Антилла.

Примечательно, что российская сборная четвёртый год подряд не может добраться до финала мирового первенства, несколько раз выиграв бронзу. Действующим чемпионом является команда Швеции.

Встреча за 3-е место и финал пройдут в воскресенье, 26 мая. Второй финалист определится вечером 25 мая в игре Канада – Чехия. Начало матча в 20:15 по московскому времени.