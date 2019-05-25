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Россия сенсационно проиграла в полуфинале чемпионата мира по хоккею

18:31
  • суббота
  • 25 мая 2019

Матч завершился со счетом 1:0

Российские хоккеисты, считавшиеся безоговорочными фаворитами турнира, не смогли выйти в финал чемпионата мира. Обидчиками команды Ильи Воробьёва выступила Финляндия.

Матч, прошедший на стадионе имени Ондрея Непелы в Братиславе, завершился со счетом 1:0. Единственную шайбу в ворота Андрея Василевского на 51-й минуте забросил Марко Антилла.

Примечательно, что российская сборная четвёртый год подряд не может добраться до финала мирового первенства, несколько раз выиграв бронзу. Действующим чемпионом является команда Швеции.

Встреча за 3-е место и финал пройдут в воскресенье, 26 мая. Второй финалист определится вечером 25 мая в игре Канада – Чехия. Начало матча в 20:15 по московскому времени.

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Хоккей. Матч Россия - Финляндия
Хоккей. Матч Россия - Финляндия
Хоккей. Матч Россия - Финляндия
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