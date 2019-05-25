Меган Маркл и принц Гарри спешно увозят сына из Британии

Родители хотят познакомить малыша с любимой страной

Меган Маркл и принц Гарри увезут новорожденного сына из Британии. Арчи отправится с родителями в Ботсвану.

В этой африканской стране Гарри и Меган провели неделю, знакомясь друг с другом в начале своих отношений. Теперь они планируют снова поехать в Ботсвану и познакомить с необычной страной сына, передает Daily Mail.

В Африке уже ждут герцога и герцогиню Сассекских. Как рассказал источник газеты, приготовления к визиту британских гостей, которые прибудут в скором времени, идут полным ходом. От Кенсингтонского дворца комментарии на данную тему не поступали.

Напомним, Меган Маркл родила первенца принцу Гарри 6 мая. Мальчика назвали Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор. Он стал седьмым в очереди на престол.